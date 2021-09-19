شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية: قريبًا سنرى في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام والظباء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، محمد علي قربان، أن المركز ليس هدفه الحد من سعادة الناس، وإنما هدفهم خدمة المواطن، والحفاظ على التنوع الأحيائي.

وأضاف أن المواطنين سيشاهدون قريبًا في الشوارع لافتات مكتوب عليها "منطقة عبور نعام أو ظباء"، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن المركز أطلق أكثر من 600 كائن في أكثر من 16 منطقة، مؤكدًا أن كثير منها موجودة دون ذبحها بفضل وجود الأمن البيئي والنيابة العامة والمحاكم البيئية.