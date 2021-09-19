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متحدث التجارة يكشف عن 5 مزايا نوعية تُمكّن المستهلك من التعرف على التخفيضات "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بتحميل تطبيق "بلاغ تجاري" الذي يوجد به عدد كبير من المميزات.

وقال عبدالرحمن الحسين في مقطع فيديو توعوي:" يستطيع كل مستهلك الإطلاع على تخفيضات جميع مناطق المملكة".

وأشار متحدث التجارة:" يوفر 5 مزايا أساسية للمستهلك أولا بيانات دقيقة للمحلات والمتاجر التي يوجد بها تخفيضات، والتأكد من صلاحية التراخيص والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية".

ولفت:"البحث عن المنتجات المفضلة في قاعدة البيانات الخاصة بالفرد في التطبيق نفسه، والخاصية المكانية التي تجعلك تصل للمنتج المخفض في أقرب بقعة جغرافية لك".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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