شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة يكشف عن 5 مزايا نوعية تُمكّن المستهلك من التعرف على التخفيضات "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بتحميل تطبيق "بلاغ تجاري" الذي يوجد به عدد كبير من المميزات.

وقال عبدالرحمن الحسين في مقطع فيديو توعوي:" يستطيع كل مستهلك الإطلاع على تخفيضات جميع مناطق المملكة".

وأشار متحدث التجارة:" يوفر 5 مزايا أساسية للمستهلك أولا بيانات دقيقة للمحلات والمتاجر التي يوجد بها تخفيضات، والتأكد من صلاحية التراخيص والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية".

ولفت:"البحث عن المنتجات المفضلة في قاعدة البيانات الخاصة بالفرد في التطبيق نفسه، والخاصية المكانية التي تجعلك تصل للمنتج المخفض في أقرب بقعة جغرافية لك".