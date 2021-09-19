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متحدي الإعاقة "باوزير" يتحدث عن علاقته بـ"العرفج" والهواية المشتركة بينهما "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث متحدي الإعاقة "عبدالإله باوزير"، عن علاقته بعامل المعرفة الدكتور "أحمد العرفج"، كاشفاً عن الهواية المشتركة بينهما.

وقال عبدالإله باوزير خلال حواره ببرنامج "ياهلا":"أتابع الدكتور أحمد العرفج بمواقع التواصل الاجتماعي، ويومياته ملهمة والصباحيات".

وأشار:" العرفج يعطي متابعيه تحفيز لقراءة الكتب والمشي أيضا، وكل أنشطته متعلقة بالذات"، موضحا:"اشجع الاتحاد وأحب محمد عبده مثل العرفج".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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