شكرا لمتابعة خبر عن متحدي الإعاقة "باوزير" يتحدث عن علاقته بـ"العرفج" والهواية المشتركة بينهما "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث متحدي الإعاقة "عبدالإله باوزير"، عن علاقته بعامل المعرفة الدكتور "أحمد العرفج"، كاشفاً عن الهواية المشتركة بينهما.
وقال عبدالإله باوزير خلال حواره ببرنامج "ياهلا":"أتابع الدكتور أحمد العرفج بمواقع التواصل الاجتماعي، ويومياته ملهمة والصباحيات".
وأشار:" العرفج يعطي متابعيه تحفيز لقراءة الكتب والمشي أيضا، وكل أنشطته متعلقة بالذات"، موضحا:"اشجع الاتحاد وأحب محمد عبده مثل العرفج".