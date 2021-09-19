تحدث متحدي الإعاقة "عبدالإله باوزير"، عن علاقته بعامل المعرفة الدكتور "أحمد العرفج"، كاشفاً عن الهواية المشتركة بينهما.

شكرا لمتابعة خبر عن متحدي الإعاقة "باوزير" يتحدث عن علاقته بـ"العرفج" والهواية المشتركة بينهما "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية