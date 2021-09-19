شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية : لن نجامل أي مخالف وسنربط منصة فطري بـ"نفاذ" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، محمد علي قربان، أنه لن يتم مجاملة أي مخالف من المخالفين لنظام الحياة الفطرية.

وأضاف أن المركز لديه قائمة بالمخالفات، وسيتم ربط منصة "فطري" ببوابة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإأخبارية".

وأكد أنه يتم تطبيق الغرامات على كل المخالفين دون مجاملة أحد، مشيرا إلى أن المركز يعمل حاليًا على إيجاد بدائل لهواة الصيد.