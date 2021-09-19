شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: مخابرات السلطة الفلسطينية هي من بلّغت إسرائيل عن موقع الأسيرين الهاربين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القدس (صدى):

نشر المحلل السياسي أحمد الفراج، مقطع فيديو لأكاديمي عربي يؤكد أن السلطة الفلسطينية أخبرت نظيرتها الإسرائيلية بمكان الأسيرين الهاربين من سجن جلبوع.

وقال أحمد الفراج، خلال تعليقه على الفيديو:"حسب هذا الأكاديمي: مخابرات السلطة الفلسطينية هي من بلّغت إسرائيل عن موقع الأسيرين الهاربين".

وذكر الأكاديمي في الفيديو،"المخابرات الفلسطينية حددت مكان الأسيرين الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع وأبلغت السلطات الإسرائيلية للقبض عليهما".

وكانت العملية الأمنية التي نفذها الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة، لاعتقال الأسرى الفلسطينيين، انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات.