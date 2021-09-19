شكرا لمتابعة خبر عن النمر يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط.
وقال خالد النمر:"هناك مكمل غذائي يباع في الصيدليات اسمه"أوميغا٣"، فهو من أكثر المكملات استهلاكاً، لافتا:"هناك أطباء وصيادلة ينصحون مرضى الضغط والسكري بأخذه".
وأوضح:" مريض السكري والضغط اللي معه ارتفاع دهون ثلاثية يحتاجه؛ أما من ليس لديه ارتفاع في الدهون الثلاثية فما يحتاجه".