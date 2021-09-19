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النمر يكشف عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن مكمل غذائي يحتاجه مرضى السكر والضغط.

وقال خالد النمر:"هناك مكمل غذائي يباع في الصيدليات اسمه"أوميغا٣"، فهو من أكثر المكملات استهلاكاً، لافتا:"هناك أطباء وصيادلة ينصحون مرضى الضغط والسكري بأخذه".

وأوضح:" مريض السكري والضغط اللي معه ارتفاع دهون ثلاثية يحتاجه؛ أما من ليس لديه ارتفاع في الدهون الثلاثية فما يحتاجه".

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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