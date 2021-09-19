شكرا لمتابعة خبر عن "سعود الطبية": الشخير أحد أعراض الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال مدير الرعاية التنفسية بمدينة الملك سعود الطبية، أيمن السالمي، إن الشخير دلالة على إصابة الفرد بانقطاع النفس الانسدادي النومي، الذي يشكل اضطرابًا خطيرًا أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى انقطاع النفس بشكل متكرر.

وأضاف أن هذا النوع من انقطاع النفس يحدث عندما تسترخي عضلات الحلق بشكل متقطع وتغلق مجرى الهواء أثناء النوم، ومن أعراضه فرط النعاس في أوقات النهار، والشخير بصوت عال، ونوبات ملحوظة من التوقف عن التنفس أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ مصحوبًا باللهث أو الاختناق، والاستيقاظ مع جفاف الفم أو التهاب الحلق، وصداع الصباح وصعوبة التركيز خلال اليوم، والتعرض لتغيرات الحالة المزاجية مثل الاكتئاب أو التهيج، وارتفاع ضغط الدم، والتعرق أثناء الليل وانخفاض الرغبة الجنسية.

وأفاد بأن لهذا الانقطاع عدة مضاعفات من أهمها أنه يجعل النوم الطبيعي والتجديدي مستحيلًا إذ يشعر الأشخاص الذين لديهم انقطاع النفس الانسدادي النومي بالنعاس الشديد أثناء النهار والتعب والهياج في أغلب الأحيان، وقد يجدون صعوبة في التركيز كما قد يغلبهم النعاس في العمل أو أثناء مشاهدة التلفاز أو حتى أثناء القيادة وقد يكونون أكثر عرضة كذلك للحوادث المرتبطة بالعمل.

وتابع :" قد يتدنى الأداء المدرسي للأطفال والشباب ممن لديهم انقطاع النفس الانسدادي النومي كما قد يلاقون مشكلات تتعلق بالانتباه أو السلوك، بالإضافة إلى حدوث مشاكل القلب والأوعية، حيث يؤدي الهبوط المفاجئ في مستويات الأكسجين الذي يحدث أثناء انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجهاد نظام القلب والأوعية الدموية ويذكر أن العديد من المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي لديهم ارتفاع في ضغط الدم "فرط ضغط الدم"؛ مما قد يزيد من خطر إصابتهم بأمراض القلب وكلما زادت شدة انقطاع النفس الانسدادي النومي زاد خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي والنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية".

ولفت إلى أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب " اضطراب نظم القلب"، وهذا قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، أو الوفاة المفاجئة إذا كان هناك اعتلال قلبي، لافتا إلى أن بعض المسكنات وأدوية التخدير العام والمهدئات تؤدي إلى ارتخاء مجرى الهواء العلوي، مما قد يجعل انقطاع النفس الانسدادي النومي أكثر، فضلا عن أن بعض الأبحاث توصلت إلى وجود صلة بين انقطاع النفس الانسدادي النومي، وبعض أمراض العين مثل الزرق ويمكن عادة علاج مضاعفات العين.

وأشار إلى أن الأشخاص مِمَّن لديهم انقطاع النفس الانسدادي النومي قد يشكو من مشاكل في الذاكرة أيضًا، وشعور بالصداع لدى الاستيقاظ صباحًا وتقلُّبات مِزاجية أو شعور بالاكتئاب وحاجة إلى التبول بشكل متكرر خلال الليل.