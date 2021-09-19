شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تحدد 12 مجالاً رئيسياً و50 تخصصاً ضمن أولويات البحث والتطوير والابتكار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم أنها حددت 12 مجالاً رئيسياً وأكثر من 50 مجالاً فرعياً وتخصصياً ضمن الأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار.

وأوضحت أن الأولويات شملت 12 مجالاً بحثياً تندرج تحت أكثر من 52 مجالاً بحثياً فرعياً ومتخصصاً، في مجالات الطاقة المتجددة،والتقنيات الحديثة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والحج والعمرة والاستدامة في الإنشاء والتعمير.

كما شملت أيضا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقنية المعلومات والاتصالات، وإنتاج وإدارة المياه والدفاع والأمن والفضاء ومجالات أخرى؛ كالاستدامة البيئية والزراعية والصحة العامة والتعدين والنفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير.