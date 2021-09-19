بالفيديو.. مطاردة مروعة بين مركبتين على إحدى الطرق السريعة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يوثق لحظات مطاردة مروعة بين مركبتين على إحدى الطرق السريعة في منطقة الرياض.

وظهر في الفيديو المتداول المركبتان، وهما يحتكان بعضهما البعض؛ في مخالفة واضحة لقواعد المرور.

وبدا في المقطع المتداول، أن أحد السائقين صدم الآخر متعمدًا؛ فيما انتهكا معًا كل قواعد المرور، في استهتار بأرواح قائدي المركبات على الطريق السريع.

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