القبول بكلية الملك فهد الأمنية.. الاستعلام عن نتائج القبول

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت كلية الملك فهد الأمنية، طريقة وكيفية وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول بها، محددة شروط وآلية التسجيل بالكلية.

وأوضحت الكلية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه على المقبولين يجب إحضار جميع المستندات المطلوبة والتقيد بالمواعيد المحددة لكل إجراء، منوهة على أن الحضور بالزي الرياضي في جميع مراحل وإجراءات القبول.

وأضافت كلية الملك فهد الأمنية، أنه يجب على الطالب حمل الهوية الوطنية في جميع مراحل وإجراءات القبول، موضحة أنه منع إحضار أجهزة الاتصال مثل: الجوال في جميع مراحل وإجراءات القبول.

الاستعلام عن القبول بكلية الملك فهد الأمنية

وحددت كلية الملك فهد الأمنية، خطوات الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية، مشرة إلى أنه يجب إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بمنصة أبشر للاستعلام عن نتائج المقبولين في كلية الملك فهد الأمنية 1443.

- اضغط على إشعارات القبول والذي يكون موجود في قائمة الخدمات بأعلى صفحة أبشر توظيف.

- قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

- ادخل رمز التحقق المرئي.

- انقر على خيار تسجيل دخول.

- قم بادخال رقم هويتك وتاريخ ميلادك.

- قم بتحديد الجنس والحالة الاجتماعية.

- قم بكتابة رقم الهوية الخاص بالوالد ورقم الوظيفة.

- اضغط على خيار عرض لإظهار نتيجة المقبولين في كلية الملك فهد الأمنية.

كلية الملك فهد الأمنية.. شروط التسجيل

كما بينّت كلية الملك فهد الأمنية، الاشتراطات والمتطلبات الضرورية واللازمة للتسجيل بالكلية، موضحة أنه للتسجيل في الكليلة بتطلب توافر شروط التسجيل التالية:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم قد أكمل الثانية والعشرين من عمره، وألا يتجاوز الثلاثين من العمر وقت تقديم الطلب.

- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

- أن يكون حائزًا على المؤهلات النظامية المطلوبة للتخصصات الجامعية المعلن عنها، وبتقدير - لا يقل عن (جيد) من جامعة سعودية أو معادلة مقبولة لدى وزارة التعليم العالي.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

- أن يجتاز الامتحانات التقويمية والمقابلة الشخصية.

- أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية.

- ألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو وظيفة عسكرية.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.

- أي شروط أخرى تضعها الكلية.

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