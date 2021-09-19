الوزير قطان يحتفل ببلوغه سن الـ 70 ويكشف أين قضى سنوات عمره

الرياض - محمد عبدالله - احتفى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان، ببلوغه اليوم الأحد، سن الـ70.

وقال قطان، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أكملت اليوم ٧٠ عاما، قضيت منها٢٠ عاما في بلادي، وعامًا في لندن، و٢١ عامًا في واشنطن، و٢٨ عامًا في مصر، منها ١٥ عاما في مراحل التعليم، و١٣ عامًا كمندوب لدى جامعة الدول العربية وسفيرًا».

وأضاف: «اتطلع إلى مواصلة عملي لخدمة ديني الحنيف ومليكي المفدى ووطني الغالي، وأن يوفقني الله لما يحبه ويرضاه».

اقرأ أيضًا:

الحيزان يتوقع المناطق المتأثر بالرياح والأمطار وطقس وسط النهار