«الصحة»: 7 فوائد للجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أهمية الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، أن من فوائد الجرعة الثانية:

95 % تنخفض احتمالية الإصابة بالفيروس

تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس

تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى

تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا

تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى

تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح

اشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل

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