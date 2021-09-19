تناولت والدته دواء خطأ فتسببت له بإعاقة.. شاب يكشف عن صعوبات الحصول على وظيفة

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشاب السعودي، عبدالإله باوزير، عن سبب حدوث إعاقة له منذ ولادته؛ حيث تناولت والدته دواء خاطئا أثناء فترة الحمل، مشيرًا إلى الصعوبات التي يواجهها أصحاب الإعاقة عند البحث عن العمل.

وقال عبدالإله في تصريحات لبرنامج «ياهلا»: «إعاقتي سببها حصول الوالدة على دواء بالخطأ أثناء فترة الحمل، وهو منتشر حيث هناك عدد كبير من الحالات التي فقدت أيديها أو أرجلها، أو الأطراف الأربعة».

وأضاف: «الدواء تأخذه السيدات أثناء فترة الحمل، والطبيب أخبرني منذ فترة قريبة أن هذا الدواء هو سبب الإعاقة».

وتابع: «كل شركة أقدم على عمل بها ينظرون إلي للأسف نظرة دونية ويقولون لي أنت لماذا تقدم على الوظيفة، ربنا عوضني عن يداي بالقدمين، وعملت في عام 2019 كإخصائي اجتماعي، والمدير حينها قال لي سيتم توظيفك من أجل شخصك وإعاقتك»، مضيفًا: «المنشأة بالكامل أغلقت بسبب كورونا ومازلت أبحث عن عمل حتى وقتنا هذا».

وواصل: «أثناء مراحل الدراسة لم أشعر بالإعاقة بسبب تعاملات المدارس التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية».

وأتم: «حصلت على الأطراف الصناعية بأمر من الأمير خالد بن سلطان، بعد انتشار صورة لي في الجامعة وأنا أكتب في الجامعة».

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