عبدالإله باوزير.. قصة شاب فقد ذراعيه فحول المحنة لمنحة

الرياض - محمد عبدالله - عرض برنامج «يا هلا» على قناة روتانا الخليجية، تقريرًا مصورًا عن شاب يدعى عبدالاله باوزير، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء ممارسته حياته بشكل طبيعي، متغلبًا على إعاقته الممثلة في فقده ذراعية بشكل كامل.

وخلال التقرير المصور، يظهر باوزير في العقد الثالث من عمره، فقد ذراعيه بشكل كامل إلا أن الإعاقة لم تمنعه من أن يصير شخصًا عاديًا ويمارس كل الأنشطة دون عقبات.

تحدى عبدالاله العقبات، وتعلم تقبل ذاته وحول المحنة إلى منحة ربانية، وظهر خلال مقطع الفيديو وهو يقود سيارته ويمارس هوايته المفضلة المتمثلة في القراءة، ويؤدي مهامه اليومية دون مساعدة من احد، يعتمد على ذاته في تحقيق كل ما يريد.

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