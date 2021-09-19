«الحياة الفطرية»: 4 أنواع من «الطيور» مسموح بصيدها في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مجموعة من أنواع الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مركز الحياة الفطرية، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن من الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية كل من: قطا كستنائي البطن، يمام مطوق افريقي، يمام النخيل، حمام جبلي.

وتابع المركز أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط (اضغط هنا).

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