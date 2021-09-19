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«الحياة الفطرية»: 4 أنواع من «الطيور» مسموح بصيدها في المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مجموعة من أنواع الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية .

وأوضح مركز الحياة الفطرية، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن من الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية كل من: قطا كستنائي البطن، يمام مطوق افريقي، يمام النخيل، حمام جبلي.

وتابع المركز أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط (اضغط هنا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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