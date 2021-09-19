«الحياة الفطرية»: لسنا موجودين للحد من سعادة الناس.. وقريبًا مفاجأة بشوارع المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، إننا لسنا موجودين للحد من سعادة الناس، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيكون في الشوارع لوحات خاصة بعبور النعام وغيرها.

وأضاف، في تصريحات ببرنامج الراصد على قناة الإخبارية في الشهور الماضية تم إطلاق أكثر من 600 كائن في أكثر من 16 منطقة في المملكة.

واستكمل: «يوجد لدينا في المملكة نظام بيئة شامل ولوائح للصيد فضلًا عن وجود محاكم بيئية».

وفي وقت سابق أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن هناك 4 أنواع من الطيور مسموح بصيدها في المملكة.

وقال «الحياة الفطرية»، إن من الطيور المسموح بصيدها في المملكة العربية السعودية، هي: العندليب، صفير ذهبي، قطا مخطط، قطا مسنن الذيل».

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية، عبر «الضغط هنا».