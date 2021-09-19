متوسط رواتب الإناث يفوق الذكور بالسعودية.. وخبيرة موارد بشرية تعلّق

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير لبرنامج «أهلا» على قناة «روتانا» الخليجية، أن رواتب الإناث في المملكة يفوق مرتبات الذكور.

من جانبها، أبدت خبيرة الموارد البشرية، الدكتورة دعاء ميرة، في تصريحات للبرنامج تحفظها على الفترة الزمنية التي رصد خلالها التقرير الفرق بين مرتبات الإناث والذكور في المملكة العربية السعودية.

وقالت ميرة، بالتأكيد بفضل رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة عام 2016، انحازت للمرأة السعودية ومنحتها حقوقها كاملة، لافتة إلى أن المرأة السعودية أصبح وجودها في سوق العمل أمرا عادي على عكس السابق.

واضافت: «المملكة أصبح لها رؤية مختلفة للمرأة وتضعها في الحسبان، خاصة أننا الآن نجد المرأة عاملة في كافة المجالات، واعتقد أن السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد وجودًا أكبر للمرأة في مجالات لم تطرقها من قبل».

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