النيابة العامة: السجن 7 سنوات والغرامة لمُطْلِق النار في محطة وقود بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن حكمًا من المحكمة المختصة، صدر بإدانة جانٍ اعتدى عمدًا على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد المصدر، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة انتهت إلى ثبوت ارتكاب الجاني للفعل المحرم شرعًا والمجرم نظامًا، فتمت إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.

وشدد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لقائد مركبة يطلق النار على عامل داخل إحدى محطات الوقود.

وأظهر الفيديو المتداول مركبة من نوع «جيب شاص» تتوقف في محطة وقود ويترجل منها أحد الأشخاص ليحاول الاعتداء على عامل المحطة قبل أن تتطور المشادة بينهما إلى مشاجرة بالأيدي حتى قام قائد المركبة بشكل مفاجئ بإطلاق النار على ساق العامل وفر هاربًا من المحطة.