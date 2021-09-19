منصة ريف تحدِّد مزايا الفرص التنموية المتاحة في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مميزات الفرص التنموية في أرياف المملكة العربية السعودية.

وشاركت منصة ريف، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، بينّت من خلالها أبرز المزايا.

وأوضحت المنصة، أن المنطقة الريفية هي منطقة جغرافية تقع خارج البلاد والمدن وتشمل جميع السكان والمساكن والمناطق غير المدرجة كمنطقة حضارية.

وأضافت ريف، أن المنطقة الريفية هي تلك المناطق الريفية النموذجية ذات كثافة سكانية منحفضة وعادة ما تشتمل على ثروات زراعية.

الفرص التنموية في المملكة

وأوضحت منصة ريف، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مزايا الفرص التنموية المتاحة بأنحاء المملكة، وتتمثل فيما يلي:

- يمثل سكان الريف أكثر من 16% من سكان المملكة.

- يوجد في السعودية أكثر من 410 آلاف حياة زراعية.

- 69 % فقط نسبة الحيازات الزراعية العاملة بالمملكة.

- 35 % من أصحاب الحيازات الزراعية يحملون شهادات ثانوية وجامعية.

- توافر ميزة نسبية للمناطق التي تمكن من زراعات وأنشطة مختلفة.

- توافر البنية التحتية اللازمة للمناطق الريفية والزراعية.

- وجود 551 سدًا مائيًا.

- توافر الماء والكهرباء والخدمات الأساسية.

- توافر الطريق المعبدة.

- توافر المشاريع التنموية الكبرى.

آلية التقديم على دعم ريف

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغ على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املء كافة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- ادخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

دعم الريف.. شروط التسجيل

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عاما.

- أن يكون مشرفا مباشرا أو عاملا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- يجب ألا يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاث برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

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