الصحة توضح أعراض نوبات الذعر والهلع وطريقة التغلب عليها

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الصحة، الأعراض التي تظهر على المصابين بنوبات الذعرو المهلع، كما وجهت عددًا من النصائح والإرشادات المهمة.

وأوضحت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن نوبات الهلع تعد من اضطرابات القلق ويصاب فيها الشخص بهجمات مفاجئة من الذعر أو الخوف بشكل منتظم.

أعراض نوبات الذعر والهلع

وأشارت وزارة الصحة، أنه أثناء نوبة الهلع، يحصل اندفاع بأعراض عقلية وجسدية شديدة وقد تحدث بسرعة كبيرة، مفاجئة ودون سبب واضح، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون نوبة الهلع مخيفة ومزعجة للغاية.

وأوضحت الصحة، أن اضطراب الهلع يشمل القلق وهو عبارة عن مشاعر بعدم الارتياح ويمكن أن تتراوح بين خفيفة وشديدة، وقد تشمل الشعور بالتوتر والخوف، مضيفة أنه يشمل كذلك الذعر والذي يعد أشد أشكال القلق، وتشمل أعراضه:

- تسارع ضربات القلب

- شعور بفقدان الوعي

- تعرق

- غثيان

- ألم في صدر

- ضيق في التنفس

- رجفة

- هبات ساخنة

- قشعريرة

- دوخة

- شعور بالخدر في الأطراف

- شعور بالرهبة أو الخوف من الموت

- اضطراب بالمعدة

مدة الإصابة بنوبات الهلع

وأضافت وزارة الصحة، أنه تستمر معظم نوبات الهلع ما بين 5 و20 دقيقة. وقد تصل إلى أكثر من ذلك. وتعتمد عدد النوبات التي تتعرض لها على مدى خطورة حالتك.

وأشارت الصحة إلى أنه على الرغم من أن نوبات الهلع مخيفة فإنها ليست خطيرة، ولن تسبب لك أي أذى جسدي، ومن غير المحتمل أن يتم إدخالك إلى المستشفى بسببها.

ووجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات المهمة التي يجب إتباعها عند إصابة أي شخص بنوبات ذعر وهلع، وتتمثل هذه الإرشادات في التالي:

- عدم مواجهة ومقاتلة النوبة

- ابق في مكانك قدر المستطاع إن أمكن

- تنفس ببطء وعمق

- اذكر نفسك أن النوبة ستمر

- التركيز على الصور الإيجابية والسلمية والمريحة

- تذكر أنها لا تهدد حياتك.

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