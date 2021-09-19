توصيلات المياه المنزلية تتفوق على الصرف الصحي

تفوقت التوصيلات المنزلية الخاصة بالمياه خلال 2020 على توصيلات الصرف الصحي مسجلة 2.334.320 كان الأعلى منها في الرياض بـ 697.612، بينما بلغت توصيلات الصرف الصحي 1.519.627 كان الاقل منها في الباحة بـ829.



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