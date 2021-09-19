إستراتيجية لدمج ذوي الاحتياجات في الحياة السياسية والاقتصادية

تعتزم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الاستعانة ببيت خبرة لإعداد وتنفيذ إستراتيجية شمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تفعيل اليوم العالمي للإعاقة، والذي يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. ذوو الاحتياجات الخاصة 1.445.723 شخصا من ذوي الإعاقة %7.1 من نسبة السكان ذكور 52.2 % إناث 47.8 % أسباب الإعاقة الواحدة %21.3 خلقية %47.5 مرضية %3.2 حوادث سير %1.4 أسباب متعلقة بالحمل %0.31 أسباب متعلقة بالولادة %8.2 السقوط أو الحوادث الحِرَفِية %15.2 أسباب أخرى



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