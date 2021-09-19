إستراتيجية لدمج ذوي الاحتياجات في الحياة السياسية والاقتصادية

ذوو الاحتياجات الخاصة
1.445.723
شخصا من ذوي الإعاقة
%7.1
من نسبة السكان
ذكور
52.2 %
إناث
47.8 %
أسباب الإعاقة الواحدة
%21.3 خلقية
%47.5 مرضية
%3.2 حوادث سير
%1.4 أسباب متعلقة بالحمل
%0.31 أسباب متعلقة بالولادة
%8.2 السقوط أو الحوادث الحِرَفِية
%15.2 أسباب أخرى
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