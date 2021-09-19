373 ألف مستفيد بمستشفى الملك خالد في الخرج

كشف مساعد المدير للخدمات الطبية، الدكتور محمد المانع في مستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، في محافظة الخرج، أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى الملك خالد بالخرج، خلال الثلثين «الأول-الثاني» لعام2021م بلغ «373745» مستفيدا.

و بين المانع أن ما يقارب «42109» مرضى استفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية والعيادات الافتراضية، خدماتها لـ«74921» مراجعا. وأضاف أن المستشفى أجرى «203843» فحصا مخبريا، و «36863» فحصا شعاعيا.

وأشار إلى أن المستشفى أجرى «1197» عملية لمختلف التخصصات الطبية، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي، خدماته لعدد «16009» مستفيدين. وأكد أن إدارة المستشفى تدرك أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية، المقدمة في محافظة الخرج، للوصول إلى مستقبل صحة أفضل، وفق رؤية المملكة 2030، عبر تنفيذ مجموعة من المشروعات التوسعية للخدمات، ومنها إنشاء مركز لعلاج الأورام في المستشفى.