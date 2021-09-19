وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب إليه والحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.
وشدد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 7 سنوات لشخص اعتدى على عامل محطة وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.