أطول جدارية بالدمام والخفجي

كما تنفّذ الأمانة جدارية أخرى بطول 100 متر بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرب من دوار الورود بمحافظة الخفجي تحت عنوان (جدارية وطن)، بمشاركة فريق الخفجي التطوعي.
وتأتي هذه النشاطات ضمن عدة فعاليات تنفذها الأمانة احتفاءً بهذه المناسبة في الواجهات البحرية والحدائق والمماشي والميادين وغيرها من المواقع، وتشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات والفنون التشكيلية، لمعالجة وتجميل المواقع، وإبراز العنصر الجمالي، وتزيين الطرق بأجمل اللوحات التي تضفي على المنظر العام لمسات فنية، وإبراز مواهب الشباب، واستغلال أوقات فراغهم للقيام بأعمال تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم، إضافة إلى فسح المجال أمام الشباب والشابات للتفاعل مع مدنهم وتوظيف مهاراتهم وطاقاتهم لخدمتها.
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