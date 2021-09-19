اعتماد مؤسسي للتدريب العدلي

وجاء اعتماد مركز التدريب العدلي بعد استيفائه شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز «مسار»، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.
مركز مسار
أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم
يهدف إلى رفع جودة التدريب
يضمن تحقيق المنشآت التدريبية متطلبات سوق العمل
مركز التدريب العدلي
يتبع وزارة العدل
مختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني
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