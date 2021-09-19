تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة من ردم بئر مكشوفة غير معروف صاحبها على طريق مكة جدة القديم.

جاء ذلك بعد وقوف مدير قسم المياه ورئيس لجنة الآبار الأهلية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس سمير السليهبي مع الجهات المعنية على الموقع، عقب بلاغ عن وجود بئر مكشوفة.

وتم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص «الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية والصحة».

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: الوزارة أتاحت نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة، من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/

وأضاف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.