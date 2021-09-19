اختتام معرض الثقافة العدلية بحائل

اختتمت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في مدينة حائل، الذي استهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح طريقة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى نشر الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وبيّنت الوزارة أنه استفاد من المعرض أكثر من 20 ألف مستفيد ومستفيدة، عبر 6 منصات معرفية وإثرائية متعلقة بالجوانب العدلية كافة.

منصات متعددة

وأوضحت العدل أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مشيرة إلى أن المعرض اشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية، تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز (najiz.sa)، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

معلومات قانونية

وضم المعرض كذلك منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص وتقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.