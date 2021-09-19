شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» : السجن 7 سنوات لمطلق النار في محطة الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيقات مع جانٍ اعتدى عمداً على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني للفعل المحرم شرعاً والمجرم نظاماً، فتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة وطالبت النيابة العامة إيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وصدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب اليه والحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع.

وشدد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.