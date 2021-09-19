شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تصنيف المملكة ضمن الفئة الخضراء.. والسفارة توضح شروط السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت سفارة المملكة في قبرص، إلى صدور التحديث الأخير لوزارة الصحة القبرصية بتصنيف المملكة ضمن الفئة الخضراء (Green zone) إذ لا يتطلب للمواطنين تقديم فحص (PCR) أو حجر مؤسسي.

وأضافت عبر "تويتر": "مع مراعاة متطلبات الخطوط الناقلة للرحلات غير المباشرة، تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، يلزم قبل السفر تسجيل (بطاقة صعود الطائرة) في موقع ( flight pass) الأخذ الموافقة".

وأوضحت السفارة أن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.