خبيرة موارد بشرية: السعودية أصبح لها رؤية مختلفة للمرأة وتضعها في الحسبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبدت خبيرة الموارد البشرية الدكتورة دعاء ميرة، تحفظها على الفترة الزمنية التي رصد خلالها تقرير برنامج يا هلا الفرق بين مرتبات الإناث والذكور في المملكة.

رؤية 2030:

وقالت ميرة في حوارها إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم الأحد: إنه بالتأكيد بفضل رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة عام 2016، انحازت للمرأة السعودية ومنحتها حقوقها كاملة، لافتة إلى أن المرأة السعودية أصبح وجودها في سوق العمل أمرًا عاديًّا على عكس السابق.

وتابعت خبيرة الموارد البشرية أن المملكة أصبح لها رؤية مختلفة للمرأة وتضعها في الحسبان، خاصة أننا الآن نجد المرأة عاملة في كافة المجالات، وأعتقد أن السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد وجودًا أكبر للمرأة في مجالات لم تطرقها من قبل.



شارك الخبر