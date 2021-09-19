، "داعش" يتبنى مسؤولية الهجمات على "طالبان" في جلال آباد ،

محمد بن مسعود - الدمام - زعم حصيلة غير صحيحة للضحايا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأحد)، مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عناصر من حركة طالبان في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان.

وذكر "داعش" أن "التفجيرات أسقطت أكثر من 35 عنصرًا من طالبان بين قتيل وجريح، في سلسلة تفجيرات وقعت يومي السبت والأحد"، وفقًا لـ"رويترز"

من جهة أخرى، بيّن مصدران أن ثلاثة أشخاص على الأقل سقطوا، وأصيب نحو 20 في تفجيرات في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.