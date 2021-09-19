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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأحد)، مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عناصر من حركة طالبان في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان.
وذكر "داعش" أن "التفجيرات أسقطت أكثر من 35 عنصرًا من طالبان بين قتيل وجريح، في سلسلة تفجيرات وقعت يومي السبت والأحد"، وفقًا لـ"رويترز"
من جهة أخرى، بيّن مصدران أن ثلاثة أشخاص على الأقل سقطوا، وأصيب نحو 20 في تفجيرات في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 09:52 PM
زعم حصيلة غير صحيحة للضحايا"داعش" يتبنى مسؤولية الهجمات على "طالبان" في جلال آباد
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم (الأحد)، مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي استهدفت عناصر من حركة طالبان في مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان.
وذكر "داعش" أن "التفجيرات أسقطت أكثر من 35 عنصرًا من طالبان بين قتيل وجريح، في سلسلة تفجيرات وقعت يومي السبت والأحد"، وفقًا لـ"رويترز"
من جهة أخرى، بيّن مصدران أن ثلاثة أشخاص على الأقل سقطوا، وأصيب نحو 20 في تفجيرات في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار.
، "داعش" يتبنى مسؤولية الهجمات على "طالبان" في جلال آباد ،
المصدر : الخليج 365
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