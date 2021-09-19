، بالصور.. إطلاق حملة استكشافية لأمراض الأسنان تستهدف 16600 طالب بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحميدان": تستمر لمدة 40 يومًا بمعدل استهداف 415 شخصًا يوميًّا

شرعت إدارة طب الأسنان بالطائف في تنفيذ حملة استكشافية، تستهدف طلاب وطالبات المدارس للصفين الأول المتوسط والأول الثانوي؛ وذلك بهدف إجراء الفحص الاستكشافي، والاكتشاف المبكر للأمراض والمشاكل الصحية التي يعانيها الطلاب والطالبات في الفم والأسنان، والتوعية الصحية، ومتابعة الحالات، وإيجاد قاعدة بيانات صحية للطلاب.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان لـ"الخليج 365" أن الحملة تستهدف 16600 طالب وطالبة، وسوف تستمر لمدة 40 يومًا بمعدل استهداف 415 شخصًا يوميًّا. مشيرًا إلى أن الخطة تشتمل على نشر الفِرق الطبية المتخصصة في مواقع مختارة يوميًّا بالتنسيق مع إدارة التعليم والمدارس، ولافتًا إلى أن مثل هذه الحملات تعزِّز الصحة العامة، وتسهم في الاكتشاف المبكر لأية حالات قد تحتاج إلى الرعاية الوقائية أو العلاجية، ومن ثم إحالتها إلى المراكز الصحية أو مركز طب الأسنان.

وأكد "الحميدان" أن تنظيف الأسنان بفرشاة ومعجون الأسنان بشكل صحيح ويومي يُشكّل أهم وسيلة للمحافظة على نظافة الفم والأسنان، والوقاية من التسوس وما ينجم عنه من أمراض، كما أن العناية بفرشاة الأسنان تُعدُّ عنصرًا مهمًّا للحصول على فم نظيف وسليم.

وتُعدُّ صحة الأسنان عنصرًا رئيسًا للمحافظة على صحة الطفل، وكذلك الوقاية من أمراض الفم كالتسوس والتهاب اللثة، وتلعب دورًا مهمًّا في تحسين الصحة.

ويقدم مركز طب الأسنان بالطائف تعليمات للحفاظ على أسنان سليمة، هي:

- يجب تنظيف الأسنان مرتين باليوم على الأقل، ولمدة دقيقتين في كل مرة.

- تجب زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري كل ستة أشهر.

- اختيار فرشاة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وبحسب الحالة الصحية والعمر.

- إهمال تنظيف الأسنان يؤدي إلى تراكم طبقة البلاك على أسطح الأسنان.

- تجنُّب مشاركة فرشاة الأسنان مع الآخرين؛ لأن ذلك يسبب انتقال البكتيريا من شخص لآخر؛ ما يزيد فرصة الإصابة بالعدوى، خاصة عند المصابين بنقص المناعة.



- غسل فرشاة الأسنان جيدًا بالماء بعد الانتهاء من استخدامها.