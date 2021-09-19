، الجيش العراقي يعتقل قياديًا مهمًا في "داعش" خلال عملية أمنية في ديالى ،

محمد بن مسعود - الدمام - عثر على أسلحة وذخائر ومقرات للتنظيم

اعتقلت الفرقة الأولى للجيش العراقي، اليوم (الأحد)، قياديًا مهمًا في تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية تجريها شمالي محافظة ديالى.

وأوضح قائد الفرقة محمد مال الله الزهيري، أن عملية أمنية انطلقت بمشاركة الطيران والهندسة العسكرية والمغاوير في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، وأسفرت عن القبض على قيادي مهم بتنظيم "داعش".

وأضاف أن القوات عثرت على أسلحة وذخائر مقرات تابعة للتنظيم في المنطقة، وفقًا لـ"الحرة".

وأشار "الزهيري" إلى أن العملية مستمرة حتى القضاء على خلايا "داعش" المختبئة في تلك المناطق الحدودية بين ديالى ومحافظة صلاح الدين.