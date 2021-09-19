، وضع ديون "ترامب" تحت المراقبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب تراجع إيرادات برجه في نيويورك

وضع قرض بقيمة 100 مليون دولار حصل عليه برج دونالد ترامب في نيويورك، ضمن قائمة المراقبة، اليوم (الأحد)؛ بسبب انخفاض متوسط الإشغال في المبنى.

وأوضح مصرف "ويلز فارجو"، أن معدل الإشغال انخفض إلى 78.9 في المئة من 85.9 في المئة في نهاية عام 2020.

وأضاف أن إيرادات العقار بلغت 33.7 مليون دولار في عام 2020، بينما سجلت 7.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جانبها، بينت "بلومبيرج" أن الديون التابعة مباشرة لـ"ترامب" مضمونة بمساحة 22.7 ألف متر مربع من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة في برج "ترامب".