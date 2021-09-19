شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. خطوات تطويرية لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بحفر الباطن عصام المهيدب، بحضور أعضاء المجلس وذلك في مقر ديوان المحافظة.

ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس وأعضاء المجلس، مؤكدا دعمه لتجمع حفر الباطن الصحي، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير الرعاية الصحية بكل يسر وسهوله لجميع أفراد المجتمع بالمحافظة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

من جهته قدم المهيدب لسمو محافظ حفر الباطن خطة نقل المهام ما بين مديرية الشؤون الصحية والتجمع الصحي، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للشبكات الصحية بالمحافظة، والخطوات التطويرية القادمة لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو المحافظ على دعمه وحرصه المستمر لتجمع حفر الباطن.