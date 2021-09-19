شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المحاكم العليا بمجلس التعاون يناقشون تقنيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - عبر الاتصال المرئي - اليوم، اللقاء الدوري الـ 7، برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وناقش اللقاء أهم الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، لاسيما في المجالات القضائية التي منها: تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، والتجارب العملية في المحاكم بدول مجلس التعاون للتعامل مع جائحة كورونا، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.