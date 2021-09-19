هذه أعراض نوبات الذعر والهلع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت وزارة الصحة الأعراض التي تظهر على المصابين بنوبات الذعر والهلع، موجهةً عددًا من النصائح والإرشادات المهمة.

وقالت الصحة عبر موقعها الرسمي: إن نوبات الهلع تعد من اضطرابات القلق ويصاب فيها الشخص بهجمات مفاجئة من الذعر أو الخوف بشكل منتظم، موضحةً أنه أثناء نوبة الهلع، يحصل اندفاع بأعراض عقلية وجسدية شديدة وقد تحدث بسرعة كبيرة، مفاجئة ودون سبب واضح، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون نوبة الهلع مخيفة ومزعجة للغاية.

ولفتت الوزارة إلى أن اضطراب الهلع يشمل القلق وهو عبارة عن مشاعر بعدم الارتياح ويمكن أن تتراوح بين خفيفة وشديدة، وقد تشمل الشعور بالتوتر والخوف، مضيفة أنه يشمل كذلك الذعر والذي يعد أشد أشكال القلق، وتشمل أعراضه:

أعراض الذعر:

– تسارع ضربات القلب

– شعور بفقدان الوعي

– تعرق

– غثيان

– ألم في صدر

– ضيق في التنفس

– رجفة

– هبات ساخنة

– قشعريرة

– دوخة

– شعور بالخدر في الأطراف

– شعور بالرهبة أو الخوف من الموت

– اضطراب بالمعدة

مدة الإصابة بنوبات الهلع

مدة نوبات الهلع:

وأضافت وزارة الصحة، أنه تستمر معظم نوبات الهلع ما بين 5 و20 دقيقة. وقد تصل إلى أكثر من ذلك. وتعتمد عدد النوبات التي تتعرض لها على مدى خطورة حالتك.

وأشارت الصحة إلى أنه على الرغم من أن نوبات الهلع مخيفة فإنها ليست خطيرة، ولن تسبب لك أي أذى جسدي، ومن غير المحتمل أن يتم إدخالك إلى المستشفى بسببها.

شارك الخبر