وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون يتفقون على إقامة منتدى دوري للبحث العلمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعًا عن بُعد؛ لمناقشة عدد من القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف بن فلاح الحجرف، ومدير مكتب التربية العربي لدول الخليج عبدالرحمن بن محمّد العاصمي.

قرارات:

واتخذ وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون في ختام اجتماعهم مجموعة من القرارات؛ أبرزها تنفيذ قرارات وتوجيهات إعلان الرياض، وإقرار تنظيم ورشة عمل لمناقشة “التحديات والفرص في الأبحاث الرصينة بدول مجلس التعاون” بمشاركة الجامعات الخليجية، وتنظيم ورشة عمل “مسارات الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بدول مجلس التعاون”، إلى جانب مواجهة جائحة كورونا من خلال قيام لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بالجامعات بتصميم دليل استرشادي موّحد للتطوير المهني للمعلم الجامعي.

منتدى للبحث العلمي:

وتوافق وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون على تنظيم منتدى للبحث العلمي في دول المجلس بشكل دوري كل عامين، وتحفيز نهج الابتكار لدى الباحثين الشباب وتشجيعهم على دراسة العلوم المتقدمة، واستمرار التعاون البحثي المشترك بين الباحثين في دول المجلس، وكذلك تركيز البحوث العلمية على التنمية المستدامة والاختراعات القابلة للتسويق لدعم الاقتصاد المعرفي، ومساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية.​

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