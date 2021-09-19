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هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري

منها قطا كستنائي البطن ويمام مطوق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هناك طيورًا مسموحًا بصيدها في المملكة العربية السعودية.

طيور يسمح بصيدها: 

وقال المركز في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إن الطيور المسموح بصيدها منها “قطا كستنائي البطن”، و”يمام مطوق إفريقي”، و”يمام النخيل”، “حمام جبلي”.

تراخيص الصيد: 

ولفت إلى أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط التالي: هنا.

واستعرض مركز تنمية الحياة الفطرية بعض المعلومات عن الطيور التي يسمح بصيدها، وهي كما يلي:

هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري - متابعات الخليج 365 هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري - متابعات الخليج 365 هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري - متابعات الخليج 365

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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