الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هناك طيورًا مسموحًا بصيدها في المملكة العربية السعودية.

طيور يسمح بصيدها:

وقال المركز في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إن الطيور المسموح بصيدها منها “قطا كستنائي البطن”، و”يمام مطوق إفريقي”، و”يمام النخيل”، “حمام جبلي”.

تراخيص الصيد:

ولفت إلى أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط التالي: هنا.

واستعرض مركز تنمية الحياة الفطرية بعض المعلومات عن الطيور التي يسمح بصيدها، وهي كما يلي:



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