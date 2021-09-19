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شكرا لقرائتكم هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19
هذه الطيور يمكن صيدها في السعودية والترخيص عبر منصة فطري
منها قطا كستنائي البطن ويمام مطوق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن هناك طيورًا مسموحًا بصيدها في المملكة العربية السعودية.
طيور يسمح بصيدها:
وقال المركز في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: إن الطيور المسموح بصيدها منها “قطا كستنائي البطن”، و”يمام مطوق إفريقي”، و”يمام النخيل”، “حمام جبلي”.
تراخيص الصيد:
ولفت إلى أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط التالي: هنا.
واستعرض مركز تنمية الحياة الفطرية بعض المعلومات عن الطيور التي يسمح بصيدها، وهي كما يلي:
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