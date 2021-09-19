الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

الهيئة السعودية للفضاء تشارك باجتماعات مجموعة العشرين غدًا في روما

متابعات الخليج 365 - واس

تشارك الهيئة السعودية للفضاء غدَاً في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بوفدٍ يرأسه معالي الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي.

اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين

ويأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لدول الأعضاء تحت الرئاسة الإيطالية، لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء.



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