شكرا لقرائتكم خبر منصات معرفية تثري الثقافة العدلية لـ20 ألف شخص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثرت 6 منصات معرفية الجوانب العدلية لنحو 20 ألف مستفيد ومستفيدة حضروا معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» الذي اختتم بحائل أمس، بعد أن استهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح طريقة الاستفادة من الخدمات الالكترونية، إضافة إلى نشر الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية. وأوضحت الوزارة أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مشيرة إلى أن المعرض اشتمل على مجموعة من المنصات منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية، تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز najiz.sa، التي تستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها. منصات المعرض



منصة الطفل: تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه.



منصة القضاء المتخصص: تقدم عرضا شاملا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها



منصة الصلح: تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي



كانت هذه تفاصيل خبر منصات معرفية تثري الثقافة العدلية لـ20 ألف شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.