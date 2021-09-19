شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع نسبة تحصين الطلبة 90%وتحقيق 5 مستهدفات رئيسة مع بداية العام الدراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت وزارة التعليم خمسة مستهدفات رئيسة مع بداية العام الدراسي الجديد، تضمنت رفع نسبة التحصين بين منسوبيها، وانتظام العملية التعليمية حضوريا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستكمال متطلبات البيئة التعليمية وجاهزيتها في المدارس، وقياس مستوى تحصيل الطلبة من خلال تنظيم اختبارات تعزيز المهارات في منصة الاختبارات المركزية، وتعميق الشراكة مع الأسر وأولياء الأمور للإسهام في الرحلة التعليمية لأبنائهم وبناتهم.

ورفعت وزارة التعليم نسبة التحصين بين منسوبيها من المعلمين والمعلمات والموظفين إلى 96.92، والطلاب والطالبات إلى 90.50، ممن تتجاوز أعمارهم 12 عاما، بما يعزز من العودة الآمنة للتعليم الحضوري، وإسهام قطاع التعليم في تحقيق الحصانة المجتمعية، والتكامل مع الجهود الوطنية في ذلك.

تهيئة المدارس

وأكدت وزارة التعليم لجميع منسوبيها أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية» في جميع المنشآت التعليمية، ومتابعة تنفيذها للحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم، حيث يواصل الطلاب والطالبات تعليمهم للأسبوع الرابع منذ بداية العام الدراسي الجديد حضوريا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد للمرحلة الابتدائية في منصة مدرستي.

وسخرت وزارة التعليم إمكاناتها لتهيئة المدارس وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مكثفة الجولات والزيارات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، للتأكد من مدى جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة فيها، وكذلك توفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وأجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وإيصالها للطلاب والطالبات، كما أجرت المدارس نماذج محاكاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية قبل بدء الدراسة، وكذلك رفع جاهزية خدمات النقل المدرسي.

5 مستهدفات رئيسة للتعليم مع بداية العام الدراسي:

