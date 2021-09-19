شكرا لقرائتكم خبر 3.5 ملايين طالب يؤدون اختبارات تعزيز المهارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقياس المعارف والمهارات التي تحصل عليها طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الماضي، اختتمت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات تعزيز المهارات التي تم تطبيقها هذا العام - وللمرة الأولى من خلال منصة الاختبارات المركزية - وذلك على مدى أسبوعين حضوريا وعن بعد؛ بما يسهم في تجويد العملية التعليمية.

وسجلت منصة الاختبارات المركزية دخول ما يزيد على 3.5 ملايين طالب وطالبة لأداء الاختبارات في المواد الأساسية لمقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي 1442هـ، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، حيث أدى أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي الاختبار هذا الأسبوع، فيما شهدت المنصة الأسبوع الماضي دخول ما يزيد على 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بدءا من الصف الثاني الابتدائي.

وتظهر المشاركة الواسعة من طلبة التعليم العام في أداء الاختبارات المعززة للمهارات على مدار أسبوعين البداية الجادة والمثمرة للعام الدراسي 1443هـ، وهي جزء من العملية التعليمية بداية من العام الدراسي الحالي، ووسيلة للوصول إلى أعلى المستويات من التدريس الفاعل والمثمر، بالإشراف والدعم من المعلم والمدرسة بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

وأتاحت الوزارة خلال فترة تنفيذ الاختبارات كل اختبار لمدة 24 ساعة، وتصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي، إضافة إلى إصدار تقارير أداء عن مستوى كل طالب بعد مرور 24 ساعة من أداء الاختبار، وإرسالها للمعلمين ومديري المدارس ومكاتب وإدارات التعليم؛ للمساعدة في بناء الخطط التدريسية للطلبة وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم، وكذلك الوقوف على وضع المدارس وطلابها.

سجلت منصة الاختبارات المركزية:







دخول نحو 3.5 ملايين طالب وطالبة لأداء الاختبارات.



أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي هذا الأسبوع.



دخول نحو 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية الأسبوع الماضي.



أداء الاختبارات في المواد الأساسية لمقررات الفصلين الدراسيين، اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.



الوزارة أتاحت خلال فترة تنفيذ الاختبارات: