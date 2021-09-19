اخبار السعوديه

«تقويم التعليم» تمنح الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر «تقويم التعليم» تمنح الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار» الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الاعتماد المؤسسي؛ بهدف الإسهام الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليا ودوليا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

وجاء اعتماد مركز التدريب العدلي بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز «مسار»، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.

يذكر أن مركز «مسار»، هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع، كما أن مركز التدريب العدلي هو مركز يتبع لوزارة العدل، ومختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني.

معايير الاعتماد المؤسسي:


  • الشراكة مع أصحاب العمل
  • الحوكمة والإدارة
  • القبول وخدمات المتدربين
  • تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم
  • التدريب والموارد
  • تحصيل المتدربين
  • تأهيل وتطوير المدربين
  • الاستدامة والفاعلية

كانت هذه تفاصيل خبر «تقويم التعليم» تمنح الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا