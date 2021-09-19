«تقويم التعليم» تمنح الاعتماد المؤسسي الكامل لمركز التدريب العدلي

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وجاء اعتماد مركز التدريب العدلي بعد استيفائه لشروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة لفترة زمنية محددة من قبل مركز «مسار»، حيث تتمثل معايير الاعتماد المؤسسي في الشراكة مع أصحاب العمل، والحوكمة والإدارة، والقبول وخدمات المتدربين، إضافة إلى تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم، والتدريب والموارد، وتحصيل المتدربين، وتأهيل وتطوير المدربين، والاستدامة والفاعلية.
يذكر أن مركز «مسار»، هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع، كما أن مركز التدريب العدلي هو مركز يتبع لوزارة العدل، ومختص في التدريب والتأهيل بالمجال العدلي والقانوني.
معايير الاعتماد المؤسسي:
- الشراكة مع أصحاب العمل
- الحوكمة والإدارة
- القبول وخدمات المتدربين
- تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم
- التدريب والموارد
- تحصيل المتدربين
- تأهيل وتطوير المدربين
- الاستدامة والفاعلية
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