بدء اختبار العمالة في برنامج الفحص المهني بتقني الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن برنامج الفحص المهني، بدأت المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المشمولة أمس، بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها. وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله، حيث يتم الاختبار للمتقدم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.



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