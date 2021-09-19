شكرا لقرائتكم خبر توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد آل الشيخ قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، والتي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة «سابك» وشركة مكتبة «جرير».
وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعما وتشجيعا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض نحو 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.
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