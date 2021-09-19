شكرا لقرائتكم خبر توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع جرير، دشن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي ومدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية أمس مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك، الشريك الاستراتيجي.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد آل الشيخ قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، والتي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة «سابك» وشركة مكتبة «جرير».

وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعما وتشجيعا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض نحو 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.