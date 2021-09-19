شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 4 صوالين حلاقة مخالفة في شوقية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال جولاتها على صوالين الحلاقة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، 4 صوالين للحلاقة لم تلتزم بالأنظمة.

من جهة ثانية صادرت أمانة بلدية المسفلة الفرعية طنين من الخضراوات والفواكه المتنوعة خلال حملة ميدانية على الباعة الجائلين في سوق النكاسة العشوائي بمكة، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومشاركة الإدارة العامة للنظافة.

كما نفذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية على عدد من المحال التجارية وتغريم غير الممتثلين على منصة امتثال، إضافة إلى تنفيذ جولة بنطاق البلدية لرصد الباعة المتجولين في مدخل حي الجعرانة، حيث أسفرت عن مصادرة كمية من الفواكه والخضار وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وعمل محضر بذلك.

إلى ذلك أزالت أمانة العاصمة المقدسة 3562 سيارة، من شوارع وميادين مكة ضمن أعمال إزالة التشوه البصري.

سيارات تالفة تمت إزالتها:

533 سيارة في نطاق بلدية الشرائع

553 سيارة في نطاق بلدية المعابدة

127 سيارة في نطاق بلدية الغزة

243 سيارة في نطاق بلدية العمرة

114 سيارة في نطاق بلدية أجياد

345 سيارة في نطاق بلدية المسفلة

516 سيارة في نطاق بلدية الشوقية

339 سيارة في نطاق بلدية العزيزية

127 سيارة في نطاق بلدية جنوب مكة

224 سيارة في نطاق بلدية العتيبية

300 سيارة في نطاق بلدية بحرة

112 سيارة في نطاق بلدية الجموم

18 سيارة في نطاق بلدية مدركة

11 سيارة في نطاق بلدية عسفان