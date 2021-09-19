إغلاق 4 صوالين حلاقة مخالفة في شوقية مكة

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من جهة ثانية صادرت أمانة بلدية المسفلة الفرعية طنين من الخضراوات والفواكه المتنوعة خلال حملة ميدانية على الباعة الجائلين في سوق النكاسة العشوائي بمكة، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومشاركة الإدارة العامة للنظافة.
كما نفذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية على عدد من المحال التجارية وتغريم غير الممتثلين على منصة امتثال، إضافة إلى تنفيذ جولة بنطاق البلدية لرصد الباعة المتجولين في مدخل حي الجعرانة، حيث أسفرت عن مصادرة كمية من الفواكه والخضار وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وعمل محضر بذلك.
إلى ذلك أزالت أمانة العاصمة المقدسة 3562 سيارة، من شوارع وميادين مكة ضمن أعمال إزالة التشوه البصري.
سيارات تالفة تمت إزالتها:
533 سيارة في نطاق بلدية الشرائع
553 سيارة في نطاق بلدية المعابدة
127 سيارة في نطاق بلدية الغزة
243 سيارة في نطاق بلدية العمرة
114 سيارة في نطاق بلدية أجياد
345 سيارة في نطاق بلدية المسفلة
516 سيارة في نطاق بلدية الشوقية
339 سيارة في نطاق بلدية العزيزية
127 سيارة في نطاق بلدية جنوب مكة
224 سيارة في نطاق بلدية العتيبية
300 سيارة في نطاق بلدية بحرة
112 سيارة في نطاق بلدية الجموم
18 سيارة في نطاق بلدية مدركة
11 سيارة في نطاق بلدية عسفان
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