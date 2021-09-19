رصد 41 مخالفة على منشآت تجارية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 24 منشأة تجارية لمخالفتها للإرشادات والتدابير الاحترازية، وذلك من خلال 9909 جولات رقابية نفذتها الأمانة مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا ، وأسفرت الجولات الرقابية التي رصدتها الفرق الميدانية عن 41 مخالفة. مخالفات مرصودة:





عدم الالتزام بالتباعد



عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح



التساهل في قياس حرارة العملاء



التساهل في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا





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