أمير مكة يستعرض خطط المركز الوطني لإدارة النفايات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على دور المركز الوطني والخطط الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، الهادفة لتحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية عبر حزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة، التي منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، نظام البيئة، نظام الأرصاد، نظام إدارة النفايات، وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة أمس، بحضور أمناء العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات الدكتور عبدالله السباعي. ويسهم المركز الوطني لإدارة النفايات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الاستثمار في القطاع، بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، فيما يعمل المركز على إعداد لائحة تنفيذية وضوابط وأدلة استرشادية لنظام إدارة النفايات.



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